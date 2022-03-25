Валерий Карпин: смотрел стыковые матчи к ЧМ с мыслями: «Жалко, что России там нет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о проходящих в эти дни стыковых матчах к чемпионату мира в Катаре.



«Формат завтрашней тренировки увидите завтра. Будет двухсторонка, тренировочная игра. Не ко мне вопрос, почему не смогли сыграть на стадионе с болельщиками.



Смотрел стыковые матчи вчера с мыслями, что жалко, что нас там нет», — приводит слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, в полуфинале стыкового турнира к чемпионату мира сборная России во главе с Валерием Карпиным должна была встретиться 24 марта со сборной Польши в Москве. Однако ФИФА из-за ситуации в мире исключила Россию из международных турниров под своей эгидой, поэтому Польша автоматически квалифицировалась в финал стыковых матчей.