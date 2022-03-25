Москалёв верно не назначил пенальти в ворота «Урала» в игре с «Химками»
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Арбитр Владимир Москалёв правильно не назначил пенальти в ворота «Урала» в игре с «Химками». Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Решение мотивировано тем, что касание руки и мяча после рикошета от плеча игрока было незначительным и не повлияло на дальнейшее движение мяча. Вместе с тем, с учётом информации, полученной от судьи, VAR имел основания для того, чтобы предложить арбитру просмотреть данный эпизод на поле.
«Урал» набрал 20 очков в 22 встречах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (18) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).
Москалёву помогали ассистенты Алексей Лунёв и Игорь Князев.
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