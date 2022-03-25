«Они все болельщики «Манчестер Юнайтед»!» Агуэро — об английских журналистах и телеканалах

Экс-игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался об английских медиаресурсах и их работниках.
«Люди, вы не знаете, каково это в Англии. В Англии все журналисты, все телеканалы, вообще все — болельщики «Манчестер Юнайтед». Все!» — приводит слова аргентинца Daily Mail со ссылкой на Twitch-канал Агуэро.
Агуэро, который был вынужден уйти из футбола в возрасте 33 лет в декабре прошлого года из-за болезни сердца, занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров английской Премьер-лиги за всю историю.
Он забил 184 гола в 275 матчах за «Манчестер Сити» и выиграл пять чемпионских титулов на «Этихад Стэдиум», прежде чем уйти в «Барселону» прошлым летом в статусе свободного агента.
За сине-гранатовых он провёл всего 4 матча и в последний раз играл против «Алавеса» 30 октября в матче 12-го тура испанской Примеры, когда был вынужден покинуть поле в перерыве встречи из-за жалоб на боли в груди и головокружение.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 25 марта 2022
-
14:30
-
14:16
-
14:06
-
14:01
-
13:41
-
13:40
-
13:39
-
13:30
-
13:17
-
13:16
-
13:12
-
13:11
-
13:09
-
12:58
-
12:30
-
12:23
-
12:21
-
11:59
-
11:58
-
11:43
-
11:41
-
11:38
-
11:33
-
11:26
-
11:19
-
11:04
-
10:58
-
10:51
-
10:48
-
10:22
-
10:19
-
10:11
-
10:03
-
09:58
-
09:55