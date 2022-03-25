«Они все болельщики «Манчестер Юнайтед»!» Агуэро — об английских журналистах и телеканалах

Экс-игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался об английских медиаресурсах и их работниках.

«Люди, вы не знаете, каково это в Англии. В Англии все журналисты, все телеканалы, вообще все — болельщики «Манчестер Юнайтед». Все!» — приводит слова аргентинца Daily Mail со ссылкой на Twitch-канал Агуэро.

Агуэро, который был вынужден уйти из футбола в возрасте 33 лет в декабре прошлого года из-за болезни сердца, занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров английской Премьер-лиги за всю историю.



Он забил 184 гола в 275 матчах за «Манчестер Сити» и выиграл пять чемпионских титулов на «Этихад Стэдиум», прежде чем уйти в «Барселону» прошлым летом в статусе свободного агента.

За сине-гранатовых он провёл всего 4 матча и в последний раз играл против «Алавеса» 30 октября в матче 12-го тура испанской Примеры, когда был вынужден покинуть поле в перерыве встречи из-за жалоб на боли в груди и головокружение.

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