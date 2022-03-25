Орлов — о заявке России на проведение Евро: получается, мы Моська, которая лает на Слона
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил информацию о возможном проведении чемпионата Европы 2028 года в России.
«Заявка России на проведение Евро-2028 и Евро-2032 — это какой-то торопливый ход. Она сразу отлетела. Ну сейчас разве можно? Когда идёт пожар в доме, туда ничего не надо вносить, иначе сгорит. Сейчас такие страсти вокруг России. Какое проведение чемпионата Европы?
Думаю, не надо было возникать с этой заявкой. Надо всегда просчитывать ходы, как шахматист. Человеку на то и дан разум, чтобы он семь раз отмерил и один раз отрезал. Уже объявили, что заявку даже брать не будут. И чего добились? Получается, что мы Моська, которая лает на Слона», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
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