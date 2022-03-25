«ПСЖ» рассматривает трансфер Лукаку в качестве замены Мбаппе предстоящим летом
Поделиться
Французский «ПСЖ» в летнее трансферное окно готов рассмотреть подписание нападающего английского «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом cообщает Football Insider.
По сведениям источника, ожидается, что парижская команда расстанется с нападающим Килианом Мбаппе на правах свободного агента. Сейчас клуб ищет усиление для линии нападения и замены 23-летнего футболиста. Поэтому «ПСЖ» может рассмотреть вариант с приглашением Лукаку, который планирует уйти из «Челси».
28-летний Лукаку в нынешнем сезоне забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах. Соглашение бельгийского нападающего с действующим победителем Лиги чемпионов истекает в 2026 году. Рыночная стоимость Лукаку оценивается порталом Transfermarkt в € 100 млн.
Новость по темеЛукаку сообщил одноклубникам, что покинет «Челси»
Комментарии
- 25 марта 2022
-
22:01
-
21:56
-
21:43
-
21:40
-
21:28
-
21:14
-
21:10
-
21:04
-
21:02
-
20:56
-
20:54
-
20:40
-
20:34
-
20:24
-
20:13
-
20:13
-
20:00
-
19:47
-
19:41
-
19:36
-
19:26
-
19:07
-
18:59
-
18:57
-
18:52
-
18:49
-
18:40
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:21
-
18:18
Партнерский контент