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«ПСЖ» рассматривает трансфер Лукаку в качестве замены Мбаппе предстоящим летом

«ПСЖ» рассматривает трансфер Лукаку в качестве замены Мбаппе предстоящим летом
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Французский «ПСЖ» в летнее трансферное окно готов рассмотреть подписание нападающего английского «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом cообщает Football Insider.

По сведениям источника, ожидается, что парижская команда расстанется с нападающим Килианом Мбаппе на правах свободного агента. Сейчас клуб ищет усиление для линии нападения и замены 23-летнего футболиста. Поэтому «ПСЖ» может рассмотреть вариант с приглашением Лукаку, который планирует уйти из «Челси».

28-летний Лукаку в нынешнем сезоне забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 34 матчах во всех турнирах. Соглашение бельгийского нападающего с действующим победителем Лиги чемпионов истекает в 2026 году. Рыночная стоимость Лукаку оценивается порталом Transfermarkt в € 100 млн.

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