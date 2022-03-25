«В 1990-е гречку по талонам покупали». Тихонов высказался о санкциях на российский футбол

Бывший российский футболист Андрей Тихонов прокомментировал ограничения, наложенные на местный футбол.



«Остаётся оптимизм относительно будущего российского футбола? А что, жизнь закончилась? Надо сохранять оптимизм. В 1990-е тоже тяжёлое время было: макароны, гречку по талонам покупали. Что ж теперь, ничего не делать?» — рассказал Тихонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Напомним, российским клубам и сборным запретили выступать в международных соревнованиях. Сборную России отстранили от участия в стыковых матчах к чемпионату мира в Катаре, московский «Спартак» — от участия в 1/8 финала Лиги Европы.



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