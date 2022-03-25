Плутник: информация о продаже «Локомотива» — это полная чушь

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник опроверг информацию о том, что правительство Российской Федерации одобрило «Российским железным дорогам» продажу футбольного клуба.

«Ребят, ну это полная чушь. 100 акций, а воплей-то развели. Такие документы за один день не принимаются, их иногда согласовывают годами. В общем, к санкциям это никакого отношения не имеет. Бред, да и только», — цитирует Плутника телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

5 августа 2017 года стадион «Локомотив Арена» в Москве стал называться «РЖД Арена». Малая спортивная арена «Локомотив» получила название «Сапсан Арена».



Нынешний сезон московский клуб начинал под руководством сербского специалиста Марко Николича. Он был уволен, а на его место назначили немецкого тренера Маркуса Гисдоля. Специалист был отстранён от должности по своей просьбе.