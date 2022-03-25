«Он по-прежнему один из трёх лучших футболистов в мире». Кафу — о Неймаре

Бывший бразильский защитник Кафу высказался о нападающем «ПСЖ» Неймаре.

«Он по-прежнему один из трёх лучших футболистов в мире. Я надеюсь, что Неймар будет играть ещё долго. Несомненно то, что в тот день, когда он больше не будет выходить на поле, мне будет грустно. Мы не должны забывать, какое огромное давление было свалено на его плечи с самого начала его карьеры», — цитирует Кафу Football Espana.



30-летний Неймар выступает за французскую команду с 2017 года. В нынешнем сезоне бразильский нападающий в 21 матче во всех турнирах забил пять голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Рыночная стоимость Неймара оценивается порталом Transfermarkt в € 90 млн.