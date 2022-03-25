Бразильские фанаты аплодировали Неймару и скандировали его имя во время матча с Чили

Болельщики сборной Бразилии тепло встретили нападающего пентакампеонов Неймара перед началом матча отборочного раунда ЧМ-2022 с Чили (4:0), сообщает La Nacion.

До начала встречи фанаты стоя аплодировали игроку «ПСЖ», когда его имя было объявлено на стадионе во время представления стартового состава Бразилии. Кроме того, болельщики скандировали имя Неймара во время матча.

Ранее сообщалось, что болельщики «ПСЖ» освистывали Неймара на матче 28-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0).

Встреча между сборными Бразилии и Чили состоялась в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью». Победу одержали хозяева — 4:0.



Сборная Бразилии осталась на первом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка. Команда одержала вторую победу подряд. Чилийцы находятся на седьмой строчке. В их активе 19 баллов.