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Франция обыграла Кот-д'Ивуар в товарищеском матче, забив победный гол на 93-й минуте

Франция обыграла Кот-д'Ивуар в товарищеском матче, забив победный гол на 93-й минуте
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Завершился товарищеский матч, в котором национальная команда Франции принимала Кот-д'Ивуар. Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и закончилась победой сборной Франции со счётом 2:1.

Кот-д'Ивуар открыл счёт на 19-й минуте. Гол в свой актив записал Николя Пепе. Спустя три минуты сборная Франции сравняла счёт после точного удара Оливье Жиру. На 93-й минуте французы вырвали победу в этой встрече. Решающий гол забил Орельен Тчуамени.

Напомним, сборная Франции напрямую отобралась в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Национальная команда заняла первое место в группе D, набрав 18 очков. На втором месте финишировала сборная Украины, набрав 12 очков.

ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 19 декабря.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
25 марта 2022, пятница. 23:15 МСК
Франция
Окончен
2 : 1
Кот-д'Ивуар
0:1 Пепе – 19'   1:1 Жиру – 22'   2:1 Тчуамени – 90+3'
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