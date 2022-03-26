Франция обыграла Кот-д'Ивуар в товарищеском матче, забив победный гол на 93-й минуте
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Завершился товарищеский матч, в котором национальная команда Франции принимала Кот-д'Ивуар. Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и закончилась победой сборной Франции со счётом 2:1.
Кот-д'Ивуар открыл счёт на 19-й минуте. Гол в свой актив записал Николя Пепе. Спустя три минуты сборная Франции сравняла счёт после точного удара Оливье Жиру. На 93-й минуте французы вырвали победу в этой встрече. Решающий гол забил Орельен Тчуамени.
Напомним, сборная Франции напрямую отобралась в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Национальная команда заняла первое место в группе D, набрав 18 очков. На втором месте финишировала сборная Украины, набрав 12 очков.
ЧМ-2022 пройдёт с 21 ноября по 19 декабря.
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