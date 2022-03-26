Ди Мария: думаю, матч с Венесуэлой был моим последним за сборную в Аргентине

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал, что матч квалификации к чемпионату мира – 2022 с Венесуэлой (3:0) может стать для него последним в составе национальной команды, проведённым на родине.



«Я просто хочу сказать спасибо за полученную огромную любовь. Мне всегда мечтал о том, что я пережил в этот прекрасный вечер. Наверное, это был мой последний матч в этой футболке в Аргентине. И сказать, что это была чудесная ночь, значит, ничего не сказать. Спасибо, спасибо и тысячу раз спасибо. А теперь хочу поздравить всю команду с прошедшим матчем. Идеальное совпадение всего. Продолжать расти и мечтать вместе. Вперед, Аргентина», — написал Ди Мария в социальных сетях.



Сборная Аргентины осталась на втором месте в турнирной таблице, набрав 38 очков. Команда одержала третью победу подряд. Венесуэла находится на десятой строчке. В их активе 10 баллов.

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