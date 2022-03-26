Лапорта — о Мбаппе: «Барселона» не занимается поиском игроков, которые больше, чем команда

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в каталонский клуб.
«Хочу, чтобы все чётко понимали, что мы ставим команду превыше всего. «Барселона» усилена в каждой линии, и мы не занимаемся поиском игроков, которые больше, чем команда. Мы укрепляем команду по системе «Барселоны». Это то, что нужно команде, это наш подлинный стиль, который является ключом ко всему», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
23-летний Мбаппе в нынешнем сезоне забил 26 голов и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за французский «ПСЖ». Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона.
«Реал Мадрид» — «Барселона». Испанская Примера 2021/2022. 29-й тур:
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