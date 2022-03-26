«Торпедо» разгромило «Томь» в выездном матче ФНЛ
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В матче 29-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Томь» принимала московское «Торпедо». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе «Торпедо» голами отметились нападающий Денис Лаптев, оформивший хет-трик, и полузащитник Мухаммад Султонов, отправивший в ворота «Томи» два мяча. За «Томь» забили хавбек Илья Кубышкин и защитник Денис Дуарте.
Московское «Торпедо» набрало 54 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «Томь» (37) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Оренбург» (59). В следующем туре ФНЛ «Томь» сыграет с «Енисеем», а «Торпедо» проведёт встречу с «Оренбургом».
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