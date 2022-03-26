Карпин: не будет ли работа в «Ростове» мешать Онопко в сборной? Мне же не мешает

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о совмещении постов в национальной команде и клубе.



«В «Ростове» нужен был помощник. Онопко продолжит отсматривать игроков, да, не вживую, но по телевизору это даже проще. Не будет ли работа в «Ростове» мешать его работе в сборной? Мне же не мешает, а я тоже совмещаю. Когда мешало – тогда совмещения не было.



Что касается того, не чувствуют ли наши легионеры русофобии в Европе, то мы узнавали, как они себя чувствуют – я про игровые моменты. А про эту тему разговоров даже не было. Есть ли смысл вызывать их в сборную, если полгода или год не будет матчей сборной? А смысл тогда собирать всех остальных? Из Бергамо или Монако, может, лететь до Москвы будет ближе, чем из Екатеринбурга. Если логистика будет налажена, если добираться будет легко, как было раньше – то почему нет? Смысл наших сборов понятен, это относится и к тем, кто играет не в России», — сказал Карпин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «МЯЧ Production».

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