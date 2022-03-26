Карпин: не будет ли работа в «Ростове» мешать Онопко в сборной? Мне же не мешает

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о совмещении постов в национальной команде и клубе.
«В «Ростове» нужен был помощник. Онопко продолжит отсматривать игроков, да, не вживую, но по телевизору это даже проще. Не будет ли работа в «Ростове» мешать его работе в сборной? Мне же не мешает, а я тоже совмещаю. Когда мешало – тогда совмещения не было.
Что касается того, не чувствуют ли наши легионеры русофобии в Европе, то мы узнавали, как они себя чувствуют – я про игровые моменты. А про эту тему разговоров даже не было. Есть ли смысл вызывать их в сборную, если полгода или год не будет матчей сборной? А смысл тогда собирать всех остальных? Из Бергамо или Монако, может, лететь до Москвы будет ближе, чем из Екатеринбурга. Если логистика будет налажена, если добираться будет легко, как было раньше – то почему нет? Смысл наших сборов понятен, это относится и к тем, кто играет не в России», — сказал Карпин в интервью, опубликованном на YouTube-канале «МЯЧ Production».
- 26 марта 2022
-
16:11
-
16:10
-
15:51
-
15:49
-
15:37
-
15:27
-
15:24
-
15:22
-
15:22
-
15:14
-
15:11
-
15:10
-
15:07
-
15:01
-
15:01
-
14:47
-
14:43
-
14:20
-
14:19
-
14:02
-
13:59
-
13:47
-
13:46
-
13:34
-
13:25
-
13:00
-
12:54
-
12:31
-
12:17
-
12:11
-
12:03
-
11:46
-
11:43
-
11:34
-
11:22