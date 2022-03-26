Тюкавин: верю, что можно догнать «Зенит». «Динамо» не стало хуже, осечки бывают у всех

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин считает, что команде по силам догнать «Зенит» в Российской Премьер-Лиге.

«Мы пока ничего не знаем. Надеемся, что скоро начнутся официальные матчи. Шиманьски не говорил, уезжает ли он навсегда.



Верю, что можно догнать «Зенит». Мы не стали весной хуже. Осечки у всех бывают. С чем связано? Возможно, психологически из-за ситуации. Стараюсь ничего не читать.



Потеря Ордеца для нас существенная. Без Воронина атмосфера теперь чуть другая. Видел новость, что Заху исключили из самых талантливых игроков. Странная ситуация», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



«Зенит» с 48 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Динамо» (43) — на втором месте.