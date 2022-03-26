Тюкавин оценил победу сборной России над молодёжкой в товарищеском матче
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Нападающий сборной России Константин Тюкавин прокомментировал победу над молодёжной сборной России (1:0) в товарищеском матче. Форвард стал автором единственного гола в матче.
«Хороший товарищеский матч, приятно выиграть. Рад, что забил, что выиграли.
Сбор был нужен. Вспомнить все требования, пообщаться с ребятами. Нужно было приехать. Все требования остались. Отчитывались о состоянии каждое утро, после тренировок.
Смотрел стыковой матч Португалии и Турции. Было грустно, ведь мы тоже должны были играть в этот день», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
19-летний Тюкавин в нынешнем сезоне за «Динамо» принял участие в 25 матчах, в которых стал автором семи голов и четырёх результативных передач.
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