Тюкавин оценил победу сборной России над молодёжкой в товарищеском матче

Нападающий сборной России Константин Тюкавин прокомментировал победу над молодёжной сборной России (1:0) в товарищеском матче. Форвард стал автором единственного гола в матче.

«Хороший товарищеский матч, приятно выиграть. Рад, что забил, что выиграли.



Сбор был нужен. Вспомнить все требования, пообщаться с ребятами. Нужно было приехать. Все требования остались. Отчитывались о состоянии каждое утро, после тренировок.



Смотрел стыковой матч Португалии и Турции. Было грустно, ведь мы тоже должны были играть в этот день», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

19-летний Тюкавин в нынешнем сезоне за «Динамо» принял участие в 25 матчах, в которых стал автором семи голов и четырёх результативных передач.