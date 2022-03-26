Бышовец: отсутствие международных матчей не сказалось на настрое сборной России

Советский тренер Анатолий Бышовец поделился эмоциями после просмотра товарищеского матча между сборной России и молодёжной сборной России (1:0).
«Конечно, с Дюковым мы разговаривали обо всём, что непосредственно касалось футбола и наших перспектив. Вообще обо всём, что нас сегодня волнует.
Очень положительно оцениваю игру сборной России с молодёжной командой. Я был и на тренировках, как обычно не изменяя футболу. Хочу сказать, что мне понравился настрой. Я общался с игроками. Есть, конечно, чувство безвременья и отсутствия возможностей участвовать в международных играх. Но думаю, что на настрое, отношении игроков и атмосфере в команде это не сказалось. Хороший спарринг! Игроки оставили отличное впечатление по движению», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 26 марта 2022
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