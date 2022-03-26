Ирландские фанаты освистали Анри во время матча с Бельгией из-за скандала с рукой в 2009-м

Тьерри Анри, помощник главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, был освистан болельщиками сборной Ирландии во время товарищеского матча (2:2), сообщает Irish Mirror.



Фанаты припомнили французу эпизод 13-летней давности, когда на тот момент футболист Анри во время отборочного матча на чемпионат мира 2010 года в ЮАР подыграл себе рукой в штрафной площади ирландцев, после чего сделал голевой пас на защитника Вильяма Галласа. Этот мяч позволил французам выйти на мундиаль. После матча нападающий признал, что сыграл рукой.



Француз завершил карьеру в 2014 году в составе нью-йоркского «Ред Булл». C 2021 года Анри является ассистентом главного тренера сборной Бельгии. Также бывший футболист пробовал себя в роли главного тренера. Он возглавлял «Монако» и «Монреаль Импакт».