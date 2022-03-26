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Капитана «Милана» хотят подписать клубы Италии, Испании и Англии

Капитана «Милана» хотят подписать клубы Италии, Испании и Англии
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«Лацио», «Ювентус», «Севилья» и «Ньюкасл Юнайтед» заинтересованы в подписании защитника и капитана «Милана» Алессио Романьоли, чей контракт с итальянской командой истекает в конце сезона. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, 27-летний Романьоли не смог договориться с нынешним клубом о продлении соглашения, поэтому интерес к футболисту, который летом станет свободным агентом, проявляет ряд команд. Однако ситуация с контрактом между Романьоли и «Миланом» по-прежнему может измениться.

Романьоли стал игроком «Милана» в 2015 году, перейдя из «Ромы». В нынешнем сезоне итальянский защитник в 25 матчах во всех турнирах стал автором гола и результативной передачи. Рыночная стоимость Романьоли оценивается в € 20 млн.

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