Кристиан Эриксен забил гол в первом матче за сборную Дании после остановки сердца
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В ночь с 26 на 27 марта мск на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме в рамках товарищеского матча встречаются сборные Нидерландов и Дании. В данный момент идёт второй тайм, счёт – 3:2 в пользу хозяев.
На 47-й минуте отличился датский полузащитник Кристиан Эриксен, ему ассистировал Андреас Сков Ольсен. Хавбек забил в первом же матче после возвращения в сборную.
Напомним, в матче чемпионата Европы с Финляндией (0:1) полузащитник сборной Дании перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь, позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в футбол в Италии. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером». Зимой датчанин присоединился к английскому «Брентфорду».
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