Нидерланды обыграли Данию в товарищеском матче, Германия победила Израиль

В ночь с 26 на 27 марта мск на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме в рамках товарищеского матча встречались сборные Нидерландов и Дании. Хозяева одержали победу – 4:2.
На 16-й минуте счёт открыл нидерландский нападающий Стивен Бергвейн, ему ассистировал Дейли Блинд. Через четыре минуты защитник сборной Дании Янник Вестергор забил ответный мяч, голевой пас отдал Йоаким Мехле.
На 29-й минуте защитник хозяев Натан Аке вывел свою команду вперёд, результативную передачу оформил Стивен Бергёйс. На 37-й минуте форвард оранжевых Мемфис Депай реализовал пенальти в ворота датчан. На 47-й минуте отличился полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, пас на него отдал Андреас Сков Ольсен. На 71-й минуте Бергвейн оформил дубль, передачу оформил Френки де Йонг.
В другом товарищеском матче встречались национальные команды Германии и Израиля. Встреча проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме. Победу одержали немцы – 2:0.
На 36-й минуте отличился полузащитник Кай Хаверц, ему ассистировал Давид Раум. В добавленное к первому тайму время забил нападающий Тимо Вернер, голевой пас отдал Илкай Гюндоган. На 89-й минуте форвард сборной Германии Томас Мюллер не реализовал 11-метровый. Через пять минут израильский форвард Йонатан Коэн также не смог забить с «точки».
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