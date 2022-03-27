Люк Шоу: в нынешнем сезоне непросто получать удовольствие от футбола

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Люк Шоу после товарищеского матча с национальной командой Швейцарии (2:1) отметил атмосферу, которая царит в английской сборной. Напомним, Шоу стал автором одного из голов в этой встрече.



«Атмосфера, которую создаёт Гарет Саутгейт, всегда мне нравится. Когда я оказываюсь в сборной, получаю удовольствие от игры и выступаю с улыбкой на лице. Каждый из нас рад представлять свою страну, и когда мы в расположении сборной, мы думаем лишь о ней. В настоящий момент моё внимание сосредоточено на сборной Англии. Всегда приятно ощущать себя нужным. Я всегда это чувствую, когда выступаю за сборную. Мы знаем, что «Манчестер Юнайтед» ещё многое должен улучшить. В нынешнем сезоне непросто получать удовольствие от футбола», — приводит слова Шоу Sky Sports.

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