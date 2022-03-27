Рашфорд может стать сменщиком Обамеянга в «Арсенале»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». «Канониры» уже готовят предложение по 24-летнему англичанину, информирует Mirror.

Согласно сведениям источника, «Арсенал» видит в Рашфорде замену для Пьер-Эмерика Обамеянга, который перешёл в «Барселону». Актуальность приобретения Маркуса у «МЮ» может стать ещё более острой, если стан «канониров» ближайшим летом покинет Александр Ляказетт.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Рашфорд может покинуть стан «красных дьяволов» в связи с недостатком игровой практики. На игрока также претендуют «Пари Сен-Жермен» и каталонская «Барселона».

В этом сезоне 24-летний англичанин провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. Его соглашение с «Манчестер Юнайтед» действует до июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока, по данным интернет-портала TransferMarkt, оценивается в € 85 млн.

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