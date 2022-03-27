Руководство «МЮ» поддерживают 4% фанатов клуба — меньше всех в АПЛ. За Абрамовича — 92,5%

Владельцев «Манчестер Юнайтед» семью Глейзеров поддерживает наименьшее количество фанатов клуба среди всех руководителей английской Премьер-лиги.
Об этом свидетельствуют данные опроса газеты Daily Mail, в котором приняли участие более 100 тыс. болельщиков клубов чемпионата Англии. Отмечается, что лишь 4% респондентов поддерживают действия Глейзеров во главе «красных дьяволов». В топ-3 антирейтинга также попали саудовские владельцы «Ньюкасл Юнайтед» (10,9%) и руководители «Эвертона» во главе с бизнесменом Фархадом Мошири.
Наибольшая поддержка фанатов у владельца «Брентфорда» Мэтью Бенхэма – 98,8%. За ним следуют глава «Лидс Юнайтед» Андреа Радриззани и руководители «Астон Виллы» Нассеф Савирис и Уэс Эденс (по 98,3%). Российского владельца «Челси» Романа Абрамовича поддерживают 92,5% фанатов клуба.
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