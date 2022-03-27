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Кулибали, которым интересовались «Барселона» и «МЮ», готов остаться в «Наполи»

Кулибали, которым интересовались «Барселона» и «МЮ», готов остаться в «Наполи»
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Защитник итальянского «Наполи» Калиду Кулибали готов остаться в команде и подписать с неаполитанцами новое соглашение. Об этом сообщает Tutto Napoli.

По сведениям источника, интерес к подписанию сенегальского защитника проявляли испанская «Барселона» и английский «Манчестер Юнайтед».

30-летний Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В нынешнем сезоне сенегальский защитник французского происхождения принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Действующий контракт Кулибали с итальянским клубом истекает в конце следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 45 млн.

«Наполи» в 30 матчах чемпионата Италии набрал 63 очка и занимает в турнирной таблице второе место.

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