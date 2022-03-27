Диуф: к Салаху никогда не будут относиться как к европейцу, ему не дадут лучший контракт

Бывший нападающий «Ливерпуля» Эль Хаджи Диуф высказался о ситуации с контрактом форварда красных Мохамеда Салаха.



«Очевидно, что «Ливерпуль» должен принять требования Салаха. Он должен остаться. Он может зарабатывать больше, потому что он лучший игрок клуба наряду с Мане. Вместе они выиграют много трофеев.



В июне ему исполнится 30 лет, и я прошу его остаться ещё на четыре года в «Ливерпуле».



Переход в «Реал» будет означать, что всё надо начинать сначала. А Салах должен понимать, что он африканец, к нему никогда не будут относиться так, как к европейцу. Ему никогда не дадут лучший контракт, в отличие от остальных.



То же самое произошло со мной, когда я был в «Ливерпуле». Мне сказали перестать играть за сборную», — цитирует Диуфа Tribal Football.

Текущий контракт египтянина с «Ливерпулем» рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне Салах сыграл за мерсисайдцев в 36 матчах во всех турнирах, забив 28 голов, а также отдав 10 голевых передач.