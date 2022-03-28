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Орельен Тчуамени: игроки «ПСЖ» хотят добиваться большего

Орельен Тчуамени: игроки «ПСЖ» хотят добиваться большего
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Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени поделился мнением о «Пари-Сен Жермен».

«ПСЖ» — топ-клуб. В эпоху катарцев были сделаны большие вложения. У клуба есть определённые цели. К сожалению для них, выиграть Лигу чемпионов пока им не удалось, но титулов у них и так много. В «ПСЖ» выступают отличные игроки. Конечно, они хотят добиваться большего. Тем не менее, считаю, что это отличная команда», — приводит слова Тчуамени RMC Sport.

Как сообщает в соцсетях журналист Фабрис Хоукинс, руководство «ПСЖ» очень заинтересовано в подписании хавбека «Монако» Орельена Тчуамени. Тем не менее, приоритетным вариантом является полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Действующий контракт Тчуамени с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.

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