«Ливерпуль» намерен сделать предложение о трансфере хавбека «Монако»

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Daily Express.



По информации источника, в услугах 22-летнего французского футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб планирует сделать предложение о трансфере Тчуамени в ближайшее время. Действующий контракт французского полузащитника с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.



Напомним, в составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.



Орельен Тчуамени перешёл в «Монако» из «Бордо» в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 26 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. С 2021 года Тчуамени вызывается в национальную команду Франции.