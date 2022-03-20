«Ливерпуль» намерен сделать предложение о трансфере хавбека «Монако»
Поделиться
Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Daily Express.
По информации источника, в услугах 22-летнего французского футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб планирует сделать предложение о трансфере Тчуамени в ближайшее время. Действующий контракт французского полузащитника с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, в составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
Орельен Тчуамени перешёл в «Монако» из «Бордо» в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 26 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. С 2021 года Тчуамени вызывается в национальную команду Франции.
Комментарии
- 20 марта 2022
-
14:09
-
14:03
-
13:50
-
13:39
-
13:30
-
13:28
-
13:05
-
13:03
-
13:03
-
12:32
-
12:16
-
12:11
-
11:52
-
11:44
-
11:32
-
11:30
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:16
-
10:09
-
09:55
-
09:46
-
09:30
-
09:27
-
09:23
-
08:22
-
08:03
-
04:27
-
04:12
-
03:56
-
03:54
-
02:14
-
01:21
Партнерский контент