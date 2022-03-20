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«Ливерпуль» намерен сделать предложение о трансфере хавбека «Монако»

«Ливерпуль» намерен сделать предложение о трансфере хавбека «Монако»
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Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Daily Express.

По информации источника, в услугах 22-летнего французского футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб планирует сделать предложение о трансфере Тчуамени в ближайшее время. Действующий контракт французского полузащитника с «Монако» рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, в составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.

Орельен Тчуамени перешёл в «Монако» из «Бордо» в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 26 матчах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. С 2021 года Тчуамени вызывается в национальную команду Франции.

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