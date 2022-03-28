Определились 20 из 32 участников ЧМ-2022 в Катаре

В Торонто (Канада) состоялся матч отборочного цикла к ЧМ-2022 в Северной Америке — сборная Канады принимала Ямайку. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0, благодаря чему им удалось выйти на мундиаль. Таким образом сборная Канады стала 20-й страной, чья команда отобралась на ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее на ЧМ-2022 также квалифицировались Хорватия, Германия, Дания, Бразилия, Аргентина, Бельгия, Франция, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Иран, Южная Корея, Япония и Саудовская Аравия. Катар примет участие в турнире в качестве страны-хозяйки.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт с 21 ноября по 19 декабря.

Канаде удалось впервые за 36 лет выйти на чемпионат мира по футболу. Последний мундиаль, в котором они принимали участие, был ЧМ-1986, который выиграла сборная Аргентины. Примечательно, что на своём последнем ЧМ канадцы попали в одну группу со сборной СССР, а также с Францией и Венгрией, и заняли в ней последнее место.

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