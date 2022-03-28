Руни — о Фердинанде: иногда он забывал, что играет на позиции защитника

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни, ныне занимающий должность главного тренера «Дерби Каунти», во время выступления на официальном мероприятии начал шутить про футболистов, с которыми ранее играл в одной команде. В ходе своего монолога Руни упомянул и защитника Рио Фердинанда.

«Рио Фердинанд — топ-игрок, но он очень высокомерен. В «Манчестер Юнайтед» платили много денег за забитые голы. Нужно было просто отправлять мяч в сетку. Я сказал Фердинанду: «Делай свою работу — отдавай мяч мне или Роналду. Хватит возиться с мячом». Рио — отличный парень, но иногда он забывал, что он защитник», — приводит слова Руни The Sun.

В ходе выступления Руни также шутил про португальского нападающего Криштиану Роналду, обвинив его в любви к симуляциям.