Суд отменил взыскание 348 млн рублей с ЦСКА
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Сегодня, 28 марта, состоялся суд кассационной инстанции по поводу жалобы ПФК ЦСКА о взыскании с него в пользу ООО «Бета» 348 млн рублей. О решении суда рассказал адвокат, представляющий интересы ЦСКА, Александр Первушин.
«Сегодня суд кассационной инстанции рассмотрел жалобу ПФК ЦСКА о взыскании с него в пользу ООО «Бета» 348 млн рублей.
Постановление апелляционной инстанции было отменено как незаконное. Суд поддержал позицию ПФК ЦСКА, оставив в силе вынесенное ранее решение суда первой инстанции, которое полностью устраивает клуб и является справедливым. Мы рады, что наши аргументы были восприняты, и при необходимости продолжим и далее защищать интересы ПФК ЦСКА», — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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