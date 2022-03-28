Суд отменил взыскание 348 млн рублей с ЦСКА

Сегодня, 28 марта, состоялся суд кассационной инстанции по поводу жалобы ПФК ЦСКА о взыскании с него в пользу ООО «Бета» 348 млн рублей. О решении суда рассказал адвокат, представляющий интересы ЦСКА, Александр Первушин.

«Сегодня суд кассационной инстанции рассмотрел жалобу ПФК ЦСКА о взыскании с него в пользу ООО «Бета» 348 млн рублей.



Постановление апелляционной инстанции было отменено как незаконное. Суд поддержал позицию ПФК ЦСКА, оставив в силе вынесенное ранее решение суда первой инстанции, которое полностью устраивает клуб и является справедливым. Мы рады, что наши аргументы были восприняты, и при необходимости продолжим и далее защищать интересы ПФК ЦСКА», — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.