Защитник «Динамо» Бальбуэна попал в символическую сборную тура квалификации ЧМ-2022

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна вошёл в символическую сборную 17-го тура отбора на чемпионат мира – 2022, информирует пресс-служба КОНМЕБОЛ в своём «твиттере».

Символическая сборная тура квалификации ЧМ-2022:

Голкипер: Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль»).

Защитники: Франк Фабра (Колумбия, «Бока Хуниорс»), Фабиан Бальбуэна (Парагвай, «Динамо» Москва), Тьяго Силва (Бразилия, «Челси»), Рональд Араухо (Уругвай, «Барселона»).

Полузащитники: Луис Фернандо Диас (Колумбия, «Ливерпуль»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»), Родриго Де Пауль (Аргентина, «Атлетико»), Анхель Ди Мария (Аргентина, «Пари Сен-Жермен»).

Нападающие: Неймар (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси (Аргентина, «Пари Сен-Жермен»).

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