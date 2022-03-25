Бальбуэна: в России всё спокойно, жизнь протекает нормально

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал о жизни в России на фоне происходящих в мире событий.

«Как я себя чувствую в Москве? На самом деле, довольно хорошо. Мы знаем, что происходит на Украине, следим через интернет, но к счастью в России всё спокойно — ничего не происходит, и жизнь протекает нормально. Клуб к нам хорошо относится. Жизнь продолжается, чемпионат в разгаре. Ситуация может измениться, но мы надеемся, что всё наладится в ближайшее время», — сказал Бальбуэна на видео, опубликованном в соцсетях журналистки Гильды Арруа.

Ранее агент Фабиана Бальбуэна заявил, что футболист намерен отработать свой контракт с «Динамо» до конца.

Напомним, ряд государств и крупных организаций, в том числе футбольные ФИФА и УЕФА, наложили на Россию санкции из-за ситуации на Украине.

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