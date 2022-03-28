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Гаврилов: что с Айртоном, что без него, «Спартак» на девятом месте в таблице

Гаврилов: что с Айртоном, что без него, «Спартак» на девятом месте в таблице
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал возможный уход защитника Айртона Лукаса из московского клуба.

«Айртон? Пусть идёт куда хочет. Пусть во «Фламенго». Какая потеря! Что с ним, что без него, «Спартак» на девятом месте в таблице. Незаменимых игроков нет. Играли и без Промеса, и без этих всех легионеров. И что дальше? Расстаться с Айртоном или нет — вопрос к руководству. Они решат, что делать с бразильцем», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее появилась информация, согласно которой Айртон близок к переходу в бразильский клуб «Фламенго» на правах аренды. В московском «Спартаке» подтвердили, что ведут переговоры о возможном переходе игрока.

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