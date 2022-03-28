Роналду: чувствую себя полезным для «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своём будущем.

«Я получаю удовольствие от футбола и чувствую себя полезным для «Манчестер Юнайтед» и своей сборной. Не знаю, когда закончу, но точно знаю, что приму это решение самостоятельно, когда захочу. Если я захочу продолжать играть, я останусь», – цитирует нападающего пресс-служба клуба.

Ранее Роналду был признан лучшим игроком команды в марте. Он обошёл Джейдона Санчо и Фреда.

«Манчестер Юнайтед» в 29 матчах набрал 50 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (70). В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лестер Сити». Встреча состоится 2 апреля.