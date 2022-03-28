Пиоли признан лучшим тренером Серии А в марте
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признан лучшим тренером марта в серии А. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Наставник получит статуэтку перед матчем между «россонери» и «Болоньей», который состоится 4 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. «Милан» возглавляет турнирную таблицу Серии А. Миланцы набрали 66 очков, они одержали три победы подряд. Второе место в турнирной таблице занимает «Наполи», у неаполитанцев 63 очка. «Интер» с 60 очками замыкает тройку призёров чемпионата Италии. При этом подопечные Симоне Индзаги имеют матч в запасе.
Действующий контракт с Пиоли рассчитан до конца нынешнего сезона. Напомним, он возглавил клуб в октябре 2019 года, сменив на этом посту Марко Джампаоло.
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