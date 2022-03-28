Симеоне настаивает на переходе Дибалы в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне настаивает на том, чтобы клуб летом подписал нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу. Об этом сообщает журналист Даниеле Лонго.
К 28-летнему футболисту проявляют интерес несколько клубов, но сам аргентинец склоняется к переходу в «Атлетико», который возглавляет его соотечественник.
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Ранее «Ювентус» объявил, что не смог договориться с аргентинским нападающим о продлении контракта, который истекает в конце сезона. Дибала выступал за итальянскую команду с 2015 года.
В нынешнем сезоне Дибала в 29 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.
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