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«Ювентус» намерен продлить контракт с голкипером Перином

«Ювентус» намерен продлить контракт с голкипером Перином
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Вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин близок к продлению контракта с итальянским клубом, сообщает Calciomercato.it.

По информации источника, стороны ведут переговоры о продлении сотрудничества. Действующее соглашение 29-летнего голкипера с «Ювентусом» рассчитано до лета 2022 года. Сообщается, что новый контракт Перина будет действовать до 2024 года.

Напомним, Перин перешёл в «Ювентус» из «Дженоа» в 2018 году. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 8 матчах за туринский клуб во всех турнирах, а в 3 играх оставил ворота своей команды в неприкосновенности. С 2014 по 2018 год Перин вызывался в национальную команду Италии.

«Ювентус» в 30 матчах набрал 59 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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