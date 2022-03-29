«Ювентус» намерен продлить контракт с голкипером Перином
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Вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин близок к продлению контракта с итальянским клубом, сообщает Calciomercato.it.
По информации источника, стороны ведут переговоры о продлении сотрудничества. Действующее соглашение 29-летнего голкипера с «Ювентусом» рассчитано до лета 2022 года. Сообщается, что новый контракт Перина будет действовать до 2024 года.
Напомним, Перин перешёл в «Ювентус» из «Дженоа» в 2018 году. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 8 матчах за туринский клуб во всех турнирах, а в 3 играх оставил ворота своей команды в неприкосновенности. С 2014 по 2018 год Перин вызывался в национальную команду Италии.
«Ювентус» в 30 матчах набрал 59 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.
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