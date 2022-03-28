Альваро Мората: хочу остаться в «Ювентусе», но будущее не зависит от меня

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, права на которого принадлежат «Атлетико», признался, что хотел бы остаться в итальянском клубе.



«Хочу остаться в «Ювентусе», но будущее не зависит от меня. Если я не смогу задержаться в Турине, всё равно буду преданным болельщиком этой команды», — приводит слова Мораты AS.



Напомним, Мората перешёл из мадридского «Атлетико» в «Ювентус» на правах аренды в 2020 году. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 29 матчах итальянской Серии А, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. С 2014 года Мората вызывается в сборную Испании.

Туринский «Ювентус» в 30 матчах набрал 59 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022.