Альваро Мората: хочу остаться в «Ювентусе», но будущее не зависит от меня
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Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, права на которого принадлежат «Атлетико», признался, что хотел бы остаться в итальянском клубе.
«Хочу остаться в «Ювентусе», но будущее не зависит от меня. Если я не смогу задержаться в Турине, всё равно буду преданным болельщиком этой команды», — приводит слова Мораты AS.
Напомним, Мората перешёл из мадридского «Атлетико» в «Ювентус» на правах аренды в 2020 году. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 29 матчах итальянской Серии А, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. С 2014 года Мората вызывается в сборную Испании.
Туринский «Ювентус» в 30 матчах набрал 59 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2021/2022.
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