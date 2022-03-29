Захарян — 10-й в списке самых дорогих игроков не старше 2003 года по версии Transfermarkt
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян вошёл в топ-10 самых дорогих игроков не старше 2003 года рождения. Об этом сообщает Transfermarkt.
Россиянин занял 10-е место в рейтинге, портал оценивает его стоимость в € 12 млн. В тройку лучших игроков рейтинга вошли полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем, хавбек «Байера» Флориан Вирц и вингер «Барселоны» Гави. Они оцениваются в € 75 млн, € 70 млн и € 60 млн соответственно.
В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 4 матчах за национальную команду России и отдал 1 результативную передачу. В сезоне-2021/2022 18-летний футболист сыграл в 21 встрече за московское «Динамо» в Российской Премьер-Лиге, отметившись 5 голами и 5 результативными передачами.
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