Руд ван Нистелрой пока не дал согласия возглавить ПСВ

Бывший нападающий сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой пока не определился со своим тренерским будущим. Об этом сообщает Voetbal International.

По информации источника, голландец, ранее получивший предложение возглавить ПСВ, пока не дал окончательного ответа руководству клуба. Нынешний главный тренер ПСВ Роджер Шмидт покинет коллектив по окончании текущего сезона.

На данный момент Руд возглавляет молодёжную команду ПСВ, но боссы клуба считают, что ван Нистелрой готов к тренерскому переходу во взрослый футбол.



Экс-нападающий работает в структуре ПСВ с 2016 года. За это время он успел потренировать ряд юношеских и молодёжную команды из Эйндховена. Также в активе ван Нистелроя есть опыт работы в сборной Нидерландов, где он занимал должность ассистента главного тренера.