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Начо Монреаль: у Озила были проблемы со всеми в «Арсенале»

Начо Монреаль: у Озила были проблемы со всеми в «Арсенале»
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Бывший защитник «Арсенала» Начо Монреаль рассказал о совместных выступлениях с полузащитником Месутом Озилом, ныне представляющим «Фенербахче», за лондонский клуб.

«Проблема Озила в том, что у него были проблемы со всеми. Он не играл последние несколько игр, которые клуб провёл под руководством Венгера, Эмери пытался привести его в форму и сделать лидером команды.

Изначально Озилу оказывалось большое доверие, и Месут много играл, но тренер понимал, что есть и другие игроки, которые находятся в лучшей форме. Озил был одним из лучших игроков в команде, одним из самых высокооплачиваемых, но они видели, что он не соответствует требуемому уровню.

Как человек, он ладил со всеми, но он много игр пропустил из-за травм», — цитирует Монреаля Goal со ссылкой на FourFourTwo.

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