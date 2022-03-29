Дерби «Локомотив» — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Карасёвым

Российский футбольныйсоюз (РФС) на своём официальном сайт объявил судейские назначения на матчи 23-го Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Рубин» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Адлан Хатуев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гончар.
«Крылья Советов» – «Уфа»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Арсенал» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гвардис.
«Ростов» – «Нижний Новгород»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретёшкин, Егор Болховитин; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Игорь Синер.
«Локомотив» – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Сергей Зуев.
«Краснодар» – «Динамо»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Арам Петросян, Максим Ковалёв; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Лапочкин.
ЦСКА – «Урал»: судья – Игорь Панин, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.
«Сочи» – «Зенит»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Алексей Воронцов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
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