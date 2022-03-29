Приходите на нижегородский отборочный турнир детского фестиваля «Чемпионата»

Со 2 по 7 мая 2022 года в Нижнем Новгороде на стадионе спортивной базы «Море спорта» пройдёт отборочный турнир детского футбольного фестиваля «Чемпионата» для игроков 2011 и 2012 годов рождения.

Подать заявку на участие может любая команда. Для записи необходимо связаться с помощником президента «Федерации футбола Нижнего Новгорода» Анатолием Верхневым: 8-960-160-22-22.

Дети 2011 г.р. играют со 2 по 4 мая, дети 2012 г.р. играют с 5 по 7 мая. Адрес спортивной базы: Нижний Новгород, Нижегородская обл., дер. Большой Суходол.

В этом году фестиваль пройдёт уже в четвёртый раз подряд. Отборочные турниры проходят в мае по всей России, анонсы новых городов и дат проведения публикуются по тегу фестиваля на «Чемпионате». Финальный турнир пройдёт в конце сентября в Саранске на полях стадиона «Мордовия Арена», принимавшего матчи ЧМ-2018.

Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее», технический организатор – «Федерация футбола Нижнего Новгорода», президент федерации—Вилков Михаил Фёдорович.