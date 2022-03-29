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РФС примет участие в 72-м конгрессе ФИФА, делегацию возглавит Александр Алаев

РФС примет участие в 72-м конгрессе ФИФА, делегацию возглавит Александр Алаев
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Российский футбольный союз (РФС) примет участие в 72-м конгрессе ФИФА, который состоится 31 марта в Катаре. Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь Александр Алаев, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в службе коммуникаций РФС.

Конгресс собирается ежегодно, в год проведения чемпионата мира это происходит в стране-хозяйке турнира. По сведениям СМИ, на данном конгрессе будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) может войти в Азиатскую конфедерацию футбола в случае лишения или приостановки членства в УЕФА. Подобный пример перехода уже был: Израиль играет под эгидой УЕФА с 90-х годов, перейдя из Азиатской конфедерации.

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Источник: РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола при лишении членства в УЕФА
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