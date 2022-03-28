Источник: РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола при лишении членства в УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) может войти в Азиатскую конфедерацию футбола в случае лишения или приостановки членства в УЕФА.

«Главное для российского футбола событие на этой неделе — заседание конгресса ФИФА в Дохе. Его итоги могут оказать влияние в проекции нескольких ближайших лет, а то и десятилетий. Конгресс собирается ежегодно, в год проведения чемпионата мира это происходит в стране-хозяйке турнира. Ближайшее заседание — в этот четверг, 31 марта.

На нём будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС. При этом ещё пару недель назад казалось, что ФИФА в целом не включит тему России в повестку дня ближайшего заседания — в международной федерации хотели отсрочки по крайней мере до лета.

Правда, тот или иной вопрос может поднять и кто-то из делегатов. Несколько футбольных ассоциаций из европейских стран призвали к тому, чтобы всё-таки обсудить судьбу РФС уже в конце марта. Как бы ни уходила от темы ФИФА, эти федерации настаивали на своём.

Ещё раз обращу внимание на позицию ФИФА — относительно спокойную по сравнению с другими спортивными федерациями. В ФИФА, скорее, стремились сглаживать углы и отложить вопрос. Возьмём тему со стыковыми матчами ЧМ-2022. До последнего не исключалось, что их перенесут или проведут на нейтральном поле. Только когда все участники (Польша, Швеция, Чехия) отказались играть с Россией где бы то ни было, ФИФА пришлось исключить сборную из борьбы за попадание в Катар.

Вот и сейчас международная федерация пыталась отложить вопрос. И всё-таки он будет затронут.К слову, всё ещё неясно, будет ли делегация от РФС присутствовать в Дохе. Но в любом случае вероятность того, что вопрос о членстве РФС конгресс рассмотрит, максимальная.

Что ждёт Россию? Обсуждается два варианта:

1) лёгкий: дисквалификация на два года, из них один Россия может оспорить и добиться условного наказания;

2) бессрочная приостановка членства РФС. Только через неопределённое время Россия может вернуться к вопросу о своём статусе.

Какой выход из ситуации? Не исключено, что в случае дисквалификации РФС после окончания наказания перейдёт из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Яркий пример такого трансфера — Израиль. Местная сборная выступает в УЕФА не из-за путаницы в географии — нет, в 1964-м Израиль принимал и выигрывал Кубок Азии. Под эгиду УЕФА израильтяне перешли после бойкота со стороны арабских государств — матчи между условными Ливией, Иорданией или Саудовской Аравией стали невозможными. В Европе Израиль играет с 90-х.



Вполне возможно, в данном случае РФС попытается пойти по похожему пути — в кулуарах о такой опции говорят весьма активно. Смена прописки чуть смягчит дискурс вокруг российского футбола. Европейские сборные и клубы вряд ли захотят играть с Россией в ближайшие годы, а в Азии такого давления нет. А пока вероятность серьёзных санкций в отношении российского футбола предельно высока», — написал журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.

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