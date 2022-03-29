В повестке конгресса ФИФА нет вопроса об исключении РФС и изменении статуса организации

Член делегации РФС Алексей Сорокин высказался о предстоящем конгрессе ФИФА в Дохе.

«Повестка дня уже есть. Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет. Но, конечно, как и любой вопрос, он может возникнуть в процессе обсуждения.



Не хотелось бы, чтобы так произошло. Не считаем, что мы сделали что-то такое, из-за чего можно обсуждать этот вопрос. Мы надеемся и верим в лучшее», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Конгресс собирается ежегодно, в год проведения чемпионата мира это происходит в стране-хозяйке турнира. По сведениям СМИ, на предстоящем конгрессе будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС.

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