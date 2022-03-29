Хакшабанович — о переходе из «Рубина» в «Юргорден»: казалось, что жизнь в Казани удалась

Полузащитник Сеад Хакшабанович, перешедший из «Рубина» в «Юргорден», рассказал о своём трансфере.

«Как отреагировал на обострение политической ситуации? Было немного не по себе, и действительно не знал, что произойдёт. Мы все просто сидели и ждали решения ФИФА, прежде чем мы смогли что-то сделать. Я думаю, что для футболиста глупо выходить и комментировать происходящее.

Я жил с ощущением, что жизнь в Казани удалась. Просто сейчас происходит ситуация, которую мы не можем контролировать. Но в остальном жизнь в городе была хороша, и я наслаждался ею», — цитирует Хакшабановича Goteborgs Posten.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. Организация разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты в одностороннем порядке.