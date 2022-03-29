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ОАЭ обыграли Южную Корею и вышли в следующий этап отбора на ЧМ-2022

ОАЭ обыграли Южную Корею и вышли в следующий этап отбора на ЧМ-2022
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Сегодня, 29 марта, на стадионе «Аль-Мактум» в городе Дубай в рамках отборочного матча на чемпионат мира 2022 года в Катаре сборная ОАЭ принимала национальную команду Южной Кореи. Встреча завершилась победой хозяев – 1:0.

Единственный гол в матче был забит в начале второго тайма. На 54-й минуте отличился полузащитник Хариб Сухаиль.

После 10 туров в отборочной группе А Южная Корея располагается на втором месте, имея в своём активе 23 очка. ОАЭ с 12 очками находятся на третьем месте. Благодаря победе над Южной Кореей ОАЭ смогли себе гарантировать участие в следующем этапе отбора на мундиаль. Южная Корея уже добыла путёвку в Катар.

В другом матче отбора на чемпионат мира встречались национальные команды Сирии и Ирака. Встреча прошла на стадионе «Аль-Рашид» в городе Дубай (ОАЭ). Игра завершилась вничью – 1:1.

На 4-й минуте счёт открыл сирийский нападающий Алаа Аль Дали, ему ассистировал Мардим Мардикян. На 31-й минуте форвард сборной Сирии Аймен Хуссейн забил ответный мяч.

Сборные Ирака (9) и Сирии (6) также находятся в отборочной группе А. Обе команды лишились шансов выйти на чемпионат мира.

ЧМ-2022 - Азия. Группа A. 10-й тур
29 марта 2022, вторник. 16:45 МСК
ОАЭ
Окончен
1 : 0
Южная Корея
1:0 Сухаиль – 54'
ЧМ-2022 - Азия. Группа A. 10-й тур
29 марта 2022, вторник. 16:45 МСК
Сирия
Окончен
1 : 1
Ирак
1:0 Al Dali – 3'   1:1 Хуссейн – 31'
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