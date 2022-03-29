Манчини: мы должны извиниться перед итальянцами. Не сможем подарить радость, как на Евро

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о том, что национальная команда пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре.
«Мы сделали всё возможное, но мы всё равно должны извиниться перед итальянцами, потому что мы не подарим им такой же радости, как в июле (2021 года, когда Италия победила на чемпионате Европы – Прим. «Чемпионата»).
Сегодняшняя игра (товарищеский матч с Турцией. – Прим. «Чемпионата») будет сложной на психологическом уровне для обеих команд. Для нас это может стать началом чего-то: нужно перевернуть страницу и что-то изменить в долгосрочной перспективе. Увидеть в действии нескольких молодых игроков было бы полезно.
Самое большое разочарование заключается в том, что мы хотели подарить эту радость 60 миллионам итальянцев, включая детей, которые никогда не видели чемпионат мира», — цитирует Манчини Football Italia.
Напомним, сборная Италии проиграла национальной команде Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче к чемпионату мира 2022 года.
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